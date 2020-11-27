В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве в "Долине привидений"

Алуштинский городской суд приговорил виновного в убийстве подруги 27-летнего жителя Омска к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Крыма.

Отбывать наказание омич будет в исправительной колонии строгого режима. Вынося вердикт, суд учел полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления.

В надзорном ведомстве уточнили, что приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, мужчина вместе с 38-летней землячкой устроили пикник во время похода на гору Демерджи в окрестностях Алушты. Возвращаясь назад, они начали выяснять отношения. В итоге завязавшаяся ссора переросла в драку, во время которой омич нанес подруге шесть ударов ножом в шею. Затем, чтобы скрыть следы преступления, скинул ее тело в обрыв лесного массива "Долины привидений".