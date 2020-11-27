В Сочи для туристов откроют 20 зимних пляжей

На Черноморских курортах Кубани готовятся к открытию зимние пляжи, где установят дополнительные скамейки и качели, а также организуют ежедневную уборку и вывоз мусора. В Сочи зимой будут доступны для посещения гостей около 20 пляжных территорий, а на анапских пляжах - от Сукко до Благовещенской - уже обустроено почти десять зон отдыха.

- Нам необходимо создавать комфортные условия для круглогодичного отдыха в межсезонье, - цитирует слова заместителя директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Роман Бушманов пресс-служба мэрии. - Зимние пляжи должны быть в каждом районе города. На этих территориях будет обустроена комфортная инфраструктура, усилен контроль за санитарным состоянием.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил развивать круглогодичную туристическую инфраструктуру в курортных городах.

Как уже сообщалось, на курортах Краснодарского края в этом году летний сезон завершился позже обычного - 1 ноября.

Напомним, этим летом 21 черноморскому пляжу Сочи вручили международный экологический сертификат "Голубой флаг", который свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для маломобильных людей. Так, в планах на следующий год - увеличить количество пляжей, претендующих на эту престижную награду.