В состав Черноморского флота принят новый корабль "Павел Державин"

Патрульный корабль "Павел Державин" приняли сегодня в состав Черноморского флота. Церемония состоялась в Новороссийской военно-морской базе, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

На причале поздравить экипаж собрались ветераны, представители командования флота и города. Корабль был освящен, а затем на нем тождественно подняли Андреевский флаг.

Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы, сказано в сообщении.

Экипаж нового корабля в первую очередь отработает специальные курсовые задачи, а затем приступит к плану боевой подготовки.

Справка "РГ"

"Павел Державин" - третий патрульный корабль проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького. На нем применена модульная концепция вооружения. Предназначен для защиты морской экономической зоны, а во время боевых действий - для обороны баз флота. Автономность плавания достигает 60 суток, а дальность - 6000 морских миль. Развивает скорость 30 узлов. В составе экипажа 80 человек. В августе корабль провел первые стрельбы в Черном море.