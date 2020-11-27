Задержанный за взятку бывший вице-мэр Евпатории арестован на два месяца

Евпаторийский городской суд поместил под стражу на два месяца бывшего заместителя главы городской администрации Кирилла Вавренюка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ведомстве напомнили, что до воссоединения Крыма с Россией подозреваемый в получении крупной взятки чиновник возглавлял прокуратуру Евпатории.

Как сообщалось, накануне правоохранители задержали бывшего первого замглавы Евпаторийской администрации Кирилла Вавренюка. По материалам следствия, весной 2018 года он получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства. Последняя стала вознаграждением за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и предварительное согласование передачи муниципальных земель в аренду без торгов.

Напомним, в сентябре Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило дело в отношении другого замглавы администрации Евпатории, а также действующего и бывшего заместителей директора МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории". Им инкриминировали получение взятки в размере 10,5 миллиона рублей.