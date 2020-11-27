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27.11.2020 07:02
Рубрика: Общество

Эксперты выяснили, какую сумму россияне потратят на новогодние подарки

Текст: Татьяна Воробьева
Россияне уменьшили бюджет, который запланирован на покупку новогодних подарков для родственников и коллег, но совсем от этого не отказались.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"68 процентов намерены преподнести подарки членам семьи (в прошлом году доля таких была 74). Причем, чаще так намерены поступить женщины, чем мужчины (74 процента против 63-х), а также молодежь до 24 лет, чем респонденты старше 45-ти (79 процентов против 64-х)", - говорится в исследовании сервис SuperJob.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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Каждый третий опрошенный - 32 процента от общего числа - готовит презент для своей второй половины. Причем, в старшей возрастной группе дарителей меньше, чем среди молодежи.

"Мужчины преподносят новогодние сюрпризы любимым чаще, чем женщины (35 процентов против 29-ти). Также чаще делают подарки своим партнерам люди с доходом более 80 тысяч рублей (38 процентов)", - подсчитали аналитики.

Одарить друзей готовы 17 процентов россиян, и вновь чаще такое желание высказывали молодые люди, нежели старшее поколение (в прошлом году приятные мелочи получили 24 процента друзей). Коллегам повезло меньше: только шесть процентов опрошенных собираются чем-то порадовать собратьев по офису (в прошлом году таких было ровно в два раза больше).

"В среднем россияне планируют потратить на новогодние подарки 11800 рублей, что меньше, чем в 2019-м, когда сумма была 13500 рублей. У мужчин бюджет выше, чем у женщин: 13500 и 9800 рублей, соответственно. Больше потратить на покупки собирается 24-летние - 12400 рублей. Ожидаемо, что самую крупную сумму на подарки закладывают люди с высоким доходом: 16400 рублей готовы потратить они на то, чтобы порадовать близких", - рассказали эксперты.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Подарочные бюджеты отличаются у жителей городов-миллионников. Так, дороже всего обойдутся презенты москвичам: они потратят на них 16000 рублей. На втором месте - Красноярск с бюджетом 14500 рублей. Жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Санкт-Петербурга хотели бы уложиться в 14 тысяч. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде назвали сумму 13500 рублей.

Жители Омска, Перми, Казани, Челябинска, Новосибирска и Самары уложатся в бюджет от 12 до 13200 рублей. А самые скромные расходы запланировали в Уфе и Волгограде: 11400 и 11300, соответственно.

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