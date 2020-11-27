Эксперты выяснили, какую сумму россияне потратят на новогодние подарки

Россияне уменьшили бюджет, который запланирован на покупку новогодних подарков для родственников и коллег, но совсем от этого не отказались.

"68 процентов намерены преподнести подарки членам семьи (в прошлом году доля таких была 74). Причем, чаще так намерены поступить женщины, чем мужчины (74 процента против 63-х), а также молодежь до 24 лет, чем респонденты старше 45-ти (79 процентов против 64-х)", - говорится в исследовании сервис SuperJob.

Каждый третий опрошенный - 32 процента от общего числа - готовит презент для своей второй половины. Причем, в старшей возрастной группе дарителей меньше, чем среди молодежи.

"Мужчины преподносят новогодние сюрпризы любимым чаще, чем женщины (35 процентов против 29-ти). Также чаще делают подарки своим партнерам люди с доходом более 80 тысяч рублей (38 процентов)", - подсчитали аналитики.

Одарить друзей готовы 17 процентов россиян, и вновь чаще такое желание высказывали молодые люди, нежели старшее поколение (в прошлом году приятные мелочи получили 24 процента друзей). Коллегам повезло меньше: только шесть процентов опрошенных собираются чем-то порадовать собратьев по офису (в прошлом году таких было ровно в два раза больше).

"В среднем россияне планируют потратить на новогодние подарки 11800 рублей, что меньше, чем в 2019-м, когда сумма была 13500 рублей. У мужчин бюджет выше, чем у женщин: 13500 и 9800 рублей, соответственно. Больше потратить на покупки собирается 24-летние - 12400 рублей. Ожидаемо, что самую крупную сумму на подарки закладывают люди с высоким доходом: 16400 рублей готовы потратить они на то, чтобы порадовать близких", - рассказали эксперты.

Подарочные бюджеты отличаются у жителей городов-миллионников. Так, дороже всего обойдутся презенты москвичам: они потратят на них 16000 рублей. На втором месте - Красноярск с бюджетом 14500 рублей. Жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Санкт-Петербурга хотели бы уложиться в 14 тысяч. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде назвали сумму 13500 рублей.

Жители Омска, Перми, Казани, Челябинска, Новосибирска и Самары уложатся в бюджет от 12 до 13200 рублей. А самые скромные расходы запланировали в Уфе и Волгограде: 11400 и 11300, соответственно.