Уральским компаниям порекомендуют отменить корпоративы

Свердловским работодателям, вероятнее всего, порекомендуют отменить новогодние корпоративы. Такую возможность озвучил в пятницу губернатор области Евгений Куйвашев.

"На государственных предприятиях и в учреждениях их совершенно точно не будет", - подчеркнул он на своей странице в Instagram.

Глава региона пояснил, что вводить или снимать те или иные ограничения "впрок" нельзя, так как ситуация с заболеваемостью коронавирусом меняется постоянно. В частности, на данном этапе в детсадах и школах новогодние праздники проводить можно, при условии, что придут на них только самые близкие родственники детей.

Что касается работы учреждения культуры и отдыха, то с ними пока стопроцентной ясности нет: власти будут консультироваться с эпидемиологами, санитарными врачами, следить за динамикой распространения в регионе COVID-19.

По данным оперативного штаба, в области на сегодня зафиксировано 399 новых случаев инфекции. Общее количество случаев за все время пандемии составило 45 174.

Состояние 642 пациентов, которые сейчас находятся в больницах, врачи оценивают как тяжелое, 328 из них находится в реанимации, в том числе 223 человека - на аппаратах ИВЛ. По данным на пятницу, выписано 402 человека. А общей сложности врачи вылечили 37377 свердловчан.

"Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 997", - доложили в штабе.

Кстати

Анонсирована отмена дистанционного обучения для девятиклассников. Специалисты считают, что дети могут вернуться за парты. С понедельника, 30 ноября, ученики вновь пойдут в школы, сейчас готовится соответствующий указ.

Между тем

Медицинский кислород, который может потребоваться пациентам с осложнениями, на Среднем Урале производят пять предприятий, мощность двух самых крупных из них - 215 тонн в сутки.

"При этом общая потребность в кислороде инфекционных госпиталей, развернутых в больницах, составляет 40 тонн ежедневно. Избытки область поставляет в субъекты Уральского федерального округа, Башкирию и Пермский край", - сообщил губернатор.