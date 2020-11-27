В 2020 году в отношении 127 образовательных организаций высшего образования и их филиалов Общественным советом при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам (Общественный совет по НОК), была проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с перечнем показателей, утвержденным приказами Минобрнауки России от 15 апреля 2019 № 30н и № 31н, а также в соответствии с Единым порядком расчета показателей, утвержденным приказом Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н.

В пилотном исследовании приняли участие 100 головных организаций федеральной формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета: Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (50), Министерству культуры Российской Федерации (20), Министерству просвещения Российской Федерации (17), Министерству здравоохранения Российской Федерации (12), Министерству образования Московской области (1). Также в исследовании приняли участие 27 филиалов, реализующих программы высшего образования и (или) соответствующие дополнительные профессиональные программы.

Образовательные организации и филиалы, в отношении которых проводилась независимая оценка, расположены в 27 субъектах Российской Федерации.

Сбор и обобщение данных о качестве условий осуществления образовательной деятельности были проведены федеральным оператором ООО "Верконт Сервис", определенным по итогам открытого конкурса в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Для получения наиболее достоверных сведений о качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями федеральным оператором были проведены следующие мероприятия:

- анализ информации о реализации организацией образовательной деятельности, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах образовательных организаций и их филиалов (при наличии),

- выезд в образовательные организации для сбора данных о качестве условий осуществления образовательной деятельности и их филиалов (при наличии),

- онлайн-анкетирование (опрос) получателей образовательных услуг (обучающихся) о качестве условий осуществления образовательной деятельности (с помощью анкеты, размещенной на сайте http://nok-mon.ru/).

Анкетирование проводилось в соответствии с Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н.

По итогам проведенной Общественным советом по НОК независимой оценки получены следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1 - Итоговая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями высшего образования и их филиалами

Итоги НОК в 2020 году показали достаточно высокое качество условий осуществления образовательной деятельности, обеспеченных организациями-участницами. У 92 % образовательных организаций (с учетом филиалов) средняя итоговая оценка составляет 90 и более баллов. Самая нижняя средняя итоговая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности составила 84 балла.

Систематизированные в разрезе субъектов Российской Федерации, федеральных округов и главных распорядителей средств федерального бюджета результаты НОК представлены здесь.

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