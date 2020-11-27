Шойгу объявил о начале массовой вакцинации в войсках от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Вооруженных силах России, в ходе нее планируется привить более 400 тысяч военнослужащих. Об этом в пятницу на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин.

К настоящему времени уже привиты более 2,5 тысячи военнослужащих, до конца текущего года это число должно вырасти до 80 тысяч привитых.

Кроме того, по словам Сергея Шойгу, сейчас проводятся исследования по использованию плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител для лечения COVID-19. "Применение данной методики уже показало эффективность при лечении тяжелых форм заболевания. На текущий момент в этих исследованиях задействованы более 500 вакцинированных военнослужащих", - рассказал глава военного ведомства.

В начале сентября сообщалось, что Сергей Шойгу сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19.

Тогда же министр сообщил, что первыми в армии прививку от коронавируса на добровольной основе смогут получить медики и командиры всех уровней.