Состоялись переговоры вице-премьеров России и Беларуси по энергетике

Важность долгосрочных отношений в энергетической сфере с Республикой Беларусь, а также сохранения и укрепления партнерства между предприятиями отрасли двух стран, подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак, который вместе со своим российским коллегой Алексеем Оверчуком провел переговоры с заместителем премьер-министра РБ Юрием Назаровым.

Стороны обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах топливного комплекса, а также стабильности поставок в республику российских нефти и газа в 2021 году.

Переговоры прошли в рамках подготовки встречи премьер-министров двух стран - Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Ранее, 18 ноября, в том же составе состоялась встреча, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.