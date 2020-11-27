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Рубрика: В мире

Трамп обозначил новые сроки поставок вакцины от COVID-19 в США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поставки вакцины от коронавируса в США начнутся на следующей неделе. О такой вероятности рассказал президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Ежедневная смертность от COVID-19 в США достигла самого высокого уровня с мая

"Свое заявление лидер страны сделал общаясь по видеосвязи с американским воинским контингентом за рубежом. Это мероприятие было приурочено ко Дню благодарения, который накануне отмечали в США", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Медицинские работники и люди пожилого возраста - в числе первых получателей новой вакцины от коронавируса, отметил Дональд Трамп. При этом президент не сказал, поставки какой из вакцин начнутся в США. Напомним, созданием лекарства от вируса SARS-CoV-2 занимаются специалисты компаний Pfizer и BioNtech, а также Moderna и AstraZeneca.

Раннее сообщалось о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило в экстренных случаях вводить болеющим коронавирусом пациентам экспериментальную сыворотку из антител. Этот препарат, произведенный фармацевтами Regeneron Pharmaceuticals, приобрел известность после того, как им лечили заболевшего COVID-19 президента Дональда Трампа.

США продолжают лидировать среди стран мира по числу заболевших. Положительный тест на коронавирус здесь получили 12 миллионов 862 тысячи 585 человек, данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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