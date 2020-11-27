В Минобороны РФ рассказали о работе военных саперов в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ сообщает о проведенной инженерной разведке и очистке от взрывоопасных предметов участка дороги на южной окраине города Степанакерт.

"За сутки российские специалисты в Нагорном Карабахе обезвредили 87 взрывоопасных предметов на участке протяженностью более полутора километров. Обнаруженные устройства доставили на специально оборудованный полигон и уничтожили", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

За время операции в Нагорном Карабахе российские инженерные подразделения разминировали более двух гектаров местности и около трех километров дорог, ликвидировав 144 взрывоопасных предмета.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали о налаженном в Нагорном Карабахе сообщении с удаленными населенными пунктами. Так, в Степанакерте возобновил свою работу общественный транспорт. Город больше не испытывает перебоев с поставкой продовольственных товаров. Открылись магазины. Также организована доставка хлеба из Степанакерта в ближайшие населенные пункты.