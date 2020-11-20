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20.11.2020 05:52
Рубрика: Власть

В Нагорном Карабахе наладили сообщение с удаленными населенными пунктами

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Минобороны России рассказали о налаженном в Нагорном Карабахе сообщении с удаленными населенными пунктами. В Степанакерте возобновил свою работу общественный транспорт.

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"Город больше не испытывает перебоев с поставкой продовольственных товаров. Открылись магазины. Также организована доставка хлеба из Степанакерта в ближайшие населенные пункты", - со ссылкой на военное ведомство пишет РИА Новости.

К выполнению задач российские миротворцы приступили с 12 ноября. В составе миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Сразу после подписания лидерами трех стран заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, в регион отправились российские военнослужащие.

Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен десятого ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян.

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