Вирусолог: Прививка от гриппа не мешает вакцинации от COVID-19

Прививка от гриппа ни в коем случае не защищает от заражения коронавирусом, сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков, выступая на онлайн-конференции.

Ученый пояснил, что вирусы гриппа и коронавируса "абсолютно разные", и поэтому после прививки от гриппа "перекрестного иммунитета не возникает".

Он также отметил, что сделанная более месяца назад прививка от гриппа не мешает сделать прививку и от COVID-19.

"Прививка от гриппа, сделанная более чем один месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса", - пояснил Рыжиков.

ГНЦ "Вектор" разработал пептидную вакцину от COVID-19 "ЭпиВакКорона", сейчас проходят ее пострегистрационные исследования с участием трех тысяч добровольцев. Главным достоинством этой вакцины ученый назвал ее крайне низкую реактогенность, то есть практически полное отсутствие нежелательных побочных явлений после введения. Главный недостаток, по его словам, - необходимость двукратного введения препарата с интервалом в две недели для бустирования (усиления) иммунного ответа. Впрочем, подобные схемы вакцинации с двойным введением сейчас анонсируют почти все разработчики противоковидных вакцин.