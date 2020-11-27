Volkswagen стал заправлять суда-автовозы топливом из отходов

Volkswagen Group Logistics, логистическое подразделение концерна Volkswagen, рапортовало о переводе части грузовых судов, доставляющих готовые автомобили Skoda, Seat и Volkswagen в порты юга Европы, на органическое топливо, полученное путем переработки пищевых отходов.

Иначе говоря, судовые дизели зафрахтованных Volkswagen судов будут сжигать очищенное отработанное растительное масло.

Первое судно, заправленное "фритюром", отбыло на рейс в Португалию в середине ноября. Поставщиком биотоплива для Volkswagen является нидерландская компания GoodFuels.

Перевод транспортных судов с минерального на органическое топливо позволит сократить их выброс углекислого газа в атмосферу сразу на 85% (плюс полностью исключит выбросы оксидов серы).

В рамках плана достижения углеродной нейтральности с потребления дизеля на сжиженный природный газ в скором времени будут переведены трансатлантические грузоперевозки Volkswagen.