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27.11.2020 15:53
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen стал заправлять суда-автовозы топливом из отходов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Volkswagen Group Logistics, логистическое подразделение концерна Volkswagen, рапортовало о переводе части грузовых судов, доставляющих готовые автомобили Skoda, Seat и Volkswagen в порты юга Европы, на органическое топливо, полученное путем переработки пищевых отходов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Иначе говоря, судовые дизели зафрахтованных Volkswagen судов будут сжигать очищенное отработанное растительное масло.

Первое судно, заправленное "фритюром", отбыло на рейс в Португалию в середине ноября. Поставщиком биотоплива для Volkswagen является нидерландская компания GoodFuels.

Перевод транспортных судов с минерального на органическое топливо позволит сократить их выброс углекислого газа в атмосферу сразу на 85% (плюс полностью исключит выбросы оксидов серы).

В рамках плана достижения углеродной нейтральности с потребления дизеля на сжиженный природный газ в скором времени будут переведены трансатлантические грузоперевозки Volkswagen.

#Volkswagen