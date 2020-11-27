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Рубрика: Общество

Врач рассказал о способах реабилитации после COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специальные виды массажа, помогающие увеличить содержание кислорода в крови, являются действенным методом реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

Фото: РИА Новости
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По его словам, тысячелетиями делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких, и это приносит хороший результат. Он пояснил в интервью радио Sputnik, что после массажа увеличивается процентное содержание кислорода в крови, она начинает циркулировать более интенсивно и несет кислород, которым обогащается в легких, по всему организму.

Специалист отметил, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких. А для достижения максимального эффекта его нужно сочетать с другими видами лечения, например, ингаляциями и лечебной физкультурой. При этом Кабычкин подчеркнул, что ни в коем случае нельзя прибегать к массажу и физиопроцедурам без назначения врача.

Ранее сообщалось, что переболевший COVID-19 человек около одного месяца нуждается в реабилитации. Основные методы - это лечебная физкультура и упражнения на развитие вспомогательной дыхательной мускулатуры. Кроме того, рекомендуется делать два раза в день дыхательную гимнастику по 30-40 минут. Советуют врачи также вибромассаж, массаж в электростатическом поле и электрофорезы.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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