Жители столицы Сирии получили гуманитарную помощь из России

Масштабная гуманитарная акция прошла в столице Сирии. Ее площадкой стал стадион "Тишрин" в районе Барамке. Об этом рассказал директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске Николай Сухов.

"Россия уже в седьмой раз проводит столь масштабные акции в столице Сирии. Последствия войны до сих пор ощутимы. Дамаск стал убежищем для многих тысяч семей, спасавшихся от тяжелых боев. Беженцы по-прежнему нуждаются в помощи", - цитирует собеседника ТАСС.

В этот день тысяче нуждающихся и пострадавших семей вручили по коробке весом 55 килограммов с основными продуктами питания. Акция проводилась по поручению Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), а также при участии Российской ассоциации по развитию дружественных и деловых связей с Сирией под эгидой правительства САР.