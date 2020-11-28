Болгария отказалась следовать призыву Меркель закрыть зимние курорты

В пресс-центре министерства туризма Болгарии заявили, что крупнейшие горнолыжные курорты республики продолжат свою работу. Официальное сообщение появилось на фоне призыва канцлера Германии Ангелы Меркель отменить все туристические поездки в ЕС этой зимой из-за пандемии.

"Курорты Боровец, Банско и Пампорово отвечают необходимым требованиям благодаря вложенным в них серьезным инвестициям, - говорится в заявлении. - Проверки министерства туризма подтверждают высокий уровень безопасности в зимних комплексах". Основную ставку при этом Болгария делает на внутренний туризм.

Согласно официальным данным, на территории республики установлено более 136 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них летальных - 3529. С сегодняшнего дня, в соответствии с решением правительства Болгарии, в стране закрылись все кафе, рестораны и торговые центры, что вызвало массовое недовольство среди населения.