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28.11.2020 16:58
Рубрика: Культура

"Декабрьские вечера Святослава Рихтера" откроются 2 декабря онлайн

Текст: Северьян Цагарейшвили
Один из самых именитых музыкальных фестивалей Москвы "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" пройдет совместно с ГМИИ им. А.С. Пушкина в онлайн-формате со 2 по 18 декабря. Афиша фестиваля включает четыре концерта.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Основанный в 1981 году фестиваль "Декабрьские вечера" был общим проектом Святослава Рихтера и директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой. Посыл фестиваля - в единстве разных форм прекрасного: музыки, изобразительного искусства и поэзии. В этом году "Декабрьские вечера" приурочены к 105-летию великого пианиста и должны были стать кульминацией музыкального сезона Пушкинского музея. Еще осенью была надежда провести фестиваль в живом формате с соблюдением мер безопасности, но в итоге впервые за почти 40-летнюю историю "Декабрьских вечеров" принято решение перенести его в интернет-пространство. Все концерты фестиваля пройдут без публики и будут транслироваться в онлайн-формате.

Юбилейная программа "Декабрьских вечеров" получила название "Обратная перспектива: 2020-1981". С одной стороны, это своеобразный оммаж "Декабрьским вечерам" 1980-1990-х годов, проходившим еще при жизни Святослава Рихтера. С другой стороны, программа представляет собой цепь ассоциаций, связанных с жизнью и личностью великого пианиста. Классические сочинения Моцарта, Шумана, Чайковского, Шопена органично сочетаются с новаторской музыкой XX века, образуя единое целое. Ведь сам Рихтер, будучи великим интерпретатором классического наследия, был личностью XX века. Именно поэтому в первой и третьей программах концерта ("Художник читает Библию" и "Звездный час") исполняются сочинения Йозефа Гайдна и Софии Губайдулиной, Фредерика Шопена и Дмитрия Шостаковича. А на заключительном концерте, носящем символическое название "Классика и авангард", будет представлено оригинальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта и ироничный оммаж венским классикам Альфреда Шнитке, а также мировая премьера последнего сочинения Александра Вустина "Юбиляции", написанного специально для сорокового фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера".

Фото: Пресс-служба Международного Мальтийского Фестиваля InClassica Malta
Российские музыканты выступят на фестивале InClassica на Мальте

Откроет и закроет фестиваль камерный ансамбль "Солисты Москвы" под началом Юрия Башмета. Вместе со знаменитым коллективом выступят такие музыканты, как Александр Рудин, Борис Березовский, Фридрих Липс и Денис Мацуев. Два других концерта представляют собой клавирабенды Михаила Плетнева и Элисо Вирсаладзе, неоднократно выступавших на фестивале и тесно связанных с его историей.

По сложившейся традиции концертная программа на фестивале представляется в синтезе с живописью - с художественной экспозицией в Белом зале Пушкинского музея. Созданная для юбилейного года выставка "Святослав Рихтер. Я вижу музыку" не смогла состояться из-за карантинных ограничений, однако был подготовлен каталог, электронная версия которого доступна на официальном сайте ГМИИ им. Пушкина.

Справка "РГ"

Онлайн-трансляции концертов будут доступны на официальном YouTube-канале ГМИИ им. А.С. Пушкина, на страницах музея в социальных сетях VK и Facebook, а также на партнерских площадках: Культура.РФ и Амедиатека.

Культура Музыка Классика

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