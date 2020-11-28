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28.11.2020 13:33
Рубрика: Спорт

Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените"

Текст: Максим Домчев
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба выведет "Зенит" на матч против тульского "Арсенала" с капитанской повязкой.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дзюба рассказал о разговоре с Черчесовым

Матч 16-го тура пройдет в Туле и начнется в 14.00 по московскому времени. Тренеры команд назвали стартовые составы на матч.

Впервые после инцидента со скандальным видео нападающий питерского клуба выйдет на поле с капитанской повязкой. Она ему досталась в связи с отсутствием Деяна Ловрена, которого в старте заменил молодой Данила Прохин.

Состав "Зенита" на этот матч: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Состав "Арсенала": Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

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