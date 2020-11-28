Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил обращение к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности в связи с убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при иранском минобороны.

В письме Иран предостерег США и Израиль от авантюрных шагов на фоне убийства, оставляя за собой право принимать все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов, пишет ТАСС. Подчеркивается, что иранская сторона ожидает от генсека ООН и Совбеза решительного осуждения произошедшего и принятия мер против исполнителей.

В ООН уже призвали к сдержанности в ближневосточном регионе, а также необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности.

Напомним, Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения. В 40 километрах от Тегерана неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился ученый. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы. В минобороны Ирана убийство Фахризаде назвали терактом.