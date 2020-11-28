Закон Магаданской области от 27 ноября 2020 года № 2533-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Магаданской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Магаданской областной Думой 20 ноября 2020 года

Статья 1

В статье 1 Закона Магаданской области от 9 сентября 2020 года № 2523-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020 г., 9 сентября № 4900202009090008) цифры "16 667" заменить цифрами "17 560".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







