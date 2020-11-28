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Рубрика: В мире

Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь

Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
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По его словам, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия, а вопрос экстренной помощи в МВФ не рассматривают, пишет РИА Новости.

Напомним, в июне совет управляющих МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере пяти миллиардов долларов на полтора года для преодоления вызовов пандемии коронавируса. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, новое соглашение поможет украинским властям в борьбе с влиянием кризиса, обеспечит макроэкономическую стабильность и сохранит имеющиеся достижения. Первый транш составил около 2,1 миллиарда долларов, остальные средства будут выделены еще четырьмя траншами.

В мире экс-СССР Украина Международные организации МВФ

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