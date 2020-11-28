Пять преимуществ штампованных дисков перед литыми и коваными

Приобретая комплект колес на сезонную смену, водители в подавляющем своем большинстве отдают предпочтение литым или кованым колесным дискам. Оно и понятно - такая обувка выглядит презентабельнее, повышая статус машины и... ее владельца. Однако у штампованных дисков имеется целый ряд преимуществ перед "литьем" и "ковкой". Расскажем о них.

Дешевле

Штампованные диски значительно дешевле литых и кованых аналогов. Но с другой стороны, этот массовый продукт не всегда имеет презентабельный вид. Однако, во-первых, из этого правила есть исключения - различные производители давно освоили выпуск весьма симпатичной "штамповки", имитирующей "литье". Во-вторых, проблему непрезентабельности решают колпаки.

Сегодня в линейках подавляющего большинства автопроизводителей существует много таких симпатичных пластиковых накладок, в том числе и на "штамповку" на многоспицевые колеса. Отличить колеса с такими колпаками от дорогих алюминиевых аналогов не всегда удается даже с относительно близкого расстояния. Ну и, как известно, "штамповка" тяжелее "литья". Однако качественные штампованные диски не слишком тяжелы и что не менее важно, хорошо балансируются. Отсюда вывод - покупаете "штамповку", ищите качественную, от известного, желательно европейского производителя.

Гнутся, но не трескаются

Ввиду материала и техники изготовления ("штамповку" буквально выдавливают из листа прочной листовой стали, после чего отдельные части свариваются и подвергаются покраске), металлический диск отличается относительной мягкостью и эластичностью. Соответственно, в отличие от литых и кованых аналогов, вмятины металлических дисков легко выправить - "откатать", а то и вовсе выправить молотком (срабатывает такой феномен, как память металла).

Для сравнения, литые и кованые диски после сильного удара, особенно на большой скорости, с большой вероятностью треснут или получат сколы, и привести деталь в первоначальный вид будет непросто.

К тому же штампованные диски буквально амортизируют удар в отличие от "литья" и "ковки", принимающих энергию удара на себя. Как следствие, с штампованными дисками больше вероятность, что после проезда ямы с острыми краями кромка диска если и погнется, покрышка не начнет подтравливать воздух. С "литьем" и "ковкой" все как раз наоборот. Из микротрещин и сколов, вызванных контактов с ямами, может выйти воздух.

Стойкие к реагентам

Химические реагенты, которыми последние годы активно поливают зимой дороги российских городов, - настоящее зло для алюминиевых дисков.

С таких дисков достаточно быстро облезает краска, появляются очаги коррозии. Неудивительно, что эксперты рекомендуют регулярно, чуть ли не раз в неделю, обрабатывать "литье" и "ковку" специальными средствами против ржавчины.

С "штамповкой", особенно защищенной пластиковыми колпаками, такой химической атаки можно не опасаться, да и тратить время на химзащиту не нужно. Но все же не забывайте зимой почаще мыть колеса со штампованными дисками, поскольку последние изготавливают из низкоуглеродистой стали и при невнимании владельца к их состоянию они могут начать ржаветь.

Не пропускают грязь и снег

"Литье" и "ковка" - это по большей части дизайнерская история - с красивыми спицами или причудливым рисунком и при этом почти всегда с крупными "прорехами" - свободным пространством между теми самыми спицами.

Через эти "коридоры" в тормозные механизмы и на элементы подвески зимой и в межсезонье набивается снег, песок или грязь.

Таким образом "литые" колеса прежде всего при езде по снежному пухляку с большей вероятностью обрастут снежным наростом, а то и наледью и разбалансируются.

С штамповкой такой сценарий гораздо менее вероятен, поскольку большинство моделей представляет из себя закрытый корпус с небольшими отверстиями для уменьшение массы, увеличения структурной прочности, вентиляции и отвода грязи.

Стойкость к низким температурам

Не секрет, что в очень сильные морозы литые и кованые диски могут преподнести неприятный сюрприз ввиду усиления хрупкости.

Скажем, в крепкий мороз проезд на большой скорости ямы с острыми краями может привести к порче литого или кованого диска.

Штамповка же лишена такого недостатка, поскольку гораздо боле пластична. Кроме того, "литье" и "ковка" не любят резкого перепада температур. Когда вы, например, въехали на мойку с сорокаградусного мороза и мойщик обдает колеса горячей водой (или вы делаете это сами на мойке самообслуживания), покрытие литых дисков может потрескаться.