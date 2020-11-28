Почему опасно ездить зимой на "нейтралке"

Многие владельцы автомобилей с механической коробкой передач имеют привычку ездить на "нейтрали", иначе говоря - накатом, радея об экономии топлива. Однако с наступлением холодов и обледенением трасс такая практика становится опасной. Разберемся, почему.

Для начала выясним, что такое нейтральная передача. При нейтральном положении рычага трансмиссии крутящий момент не передается от двигателя колесам. Если нажать на "газ" с включенной нейтральной передачей при заведенном моторе, машина, находящаяся в статике, не тронется с места.

Если движется, - не ускорится. Как правило, "нейтралка" используется на стоянке одновременно с "ручником", а также при буксировке автомобиля. Однако многие водители практикуют езду на "нейтрали", двигаясь накатом со спусков и подкатываясь к светофорам ради экономии топлива. Почему так не следует делать, и в зимнее время в особенности?

Нагрузка на тормозную систему

Вне зависимости от времени года и температуры за бортом, езда накатом в погоне за экономией топлива повышает нагрузку на тормозную систему. Особенно это касается затяжных спусков, на которых тормозные механизмы при езде на "нейтрали" быстро перегреются, а ресурс колодок и тормозных дисков, соответственно, сокращается.

Пониженные передачи в таком случае, понятное дело, не становятся подспорьем при торможении. Еще хуже то, что в результате перегрева тормозов снижается эффективность их работы.

Опасность возникновения заноса

Если резко нажать на тормоз во время движения накатом, колеса с большой вероятностью заблокируются, либо, если автомобиль оснащен ABS и ESP, может развиться занос, который водитель не сможет контролировать тягой.

Ведь на включение передачи уйдет время, а действовать при потере автомобилем потребуется моментально.

Так что придется полагаться на те же антипробуксовочную систему и систему стабилизации, если они имеются. Кроме того, замедление при нажатии на газ с включенной передачей получается более эффективным в том числе потому, что на средних и высоких оборотах двигателя лучше прокачивается вакуумный усилитель тормозов.

Ухудшение управляемости

При прохождении поворота с выключенной передачей управляемость автомобиля заметно ухудшается. Все дело в потере тянущей силы, помогающей заправить машину на вираж.

Соответственно, в скользком повороте, уходя в "нейтраль" или даже просто переключаясь с одной передачи на другую, вы рискуете. Сила инерции может превзойти силу сцепления колес. И шансы схода машины с траектории резко возрастают.

Может отключиться мотор

Такой сценарий по-прежнему реален для не самых современных машин, в особенности оснащенных карбюратором. Как известно, моторы таких авто имеют больше шансов заглохнуть при переходе на холостые обороты. А теперь представьте последствия при езде зимой.

Мало того, что машина может потерять сцепление и остаться без тяги. При отключении мотора деактивируется также усилитель рулевого управления и вакуумный усилитель тормозов, ABS и ESP (если они имеются) со всеми вытекающими последствиями.

Деактивируется ряд систем

На ряде современных моделей при переводе рычага коробки передач в "нейтраль" автоматически деактивируются некоторые элементы трансмиссии. В частности, активные дифференциалы работают только при включенной передаче. Соответственно, драйверский потенциал будет в лучшем случае ослаблен. А в худшем машину, если она шла на высокой скорости, может попросту выкинуть с трассы.

Не касается самых современных машин

Отметим, что все вышесказанное в меньшей степени касается наиболее передовых моделей, где электроника определяет переключение на нейтраль и адаптирует системы поддержания курсовой устойчивости.

Но даже несмотря на это - следуйте ключевым правилам зимней езды - не лишайте автомобиль тяги в виражах (не только не переключайтесь на "найтраль", но и не бросайте "газ") и осуществляйте плавные замедления.