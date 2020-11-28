Почему опасно ездить зимой на "нейтралке"

Для начала выясним, что такое нейтральная передача. При нейтральном положении рычага трансмиссии крутящий момент не передается от двигателя колесам. Если нажать на "газ" с включенной нейтральной передачей при заведенном моторе, машина, находящаяся в статике, не тронется с места.
Если движется, - не ускорится. Как правило, "нейтралка" используется на стоянке одновременно с "ручником", а также при буксировке автомобиля. Однако многие водители практикуют езду на "нейтрали", двигаясь накатом со спусков и подкатываясь к светофорам ради экономии топлива. Почему так не следует делать, и в зимнее время в особенности?
Вне зависимости от времени года и температуры за бортом, езда накатом в погоне за экономией топлива повышает нагрузку на тормозную систему. Особенно это касается затяжных спусков, на которых тормозные механизмы при езде на "нейтрали" быстро перегреются, а ресурс колодок и тормозных дисков, соответственно, сокращается.
Пониженные передачи в таком случае, понятное дело, не становятся подспорьем при торможении. Еще хуже то, что в результате перегрева тормозов снижается эффективность их работы.
Если резко нажать на тормоз во время движения накатом, колеса с большой вероятностью заблокируются, либо, если автомобиль оснащен ABS и ESP, может развиться занос, который водитель не сможет контролировать тягой.
Ведь на включение передачи уйдет время, а действовать при потере автомобилем потребуется моментально.
Так что придется полагаться на те же антипробуксовочную систему и систему стабилизации, если они имеются. Кроме того, замедление при нажатии на газ с включенной передачей получается более эффективным в том числе потому, что на средних и высоких оборотах двигателя лучше прокачивается вакуумный усилитель тормозов.
При прохождении поворота с выключенной передачей управляемость автомобиля заметно ухудшается. Все дело в потере тянущей силы, помогающей заправить машину на вираж.
Соответственно, в скользком повороте, уходя в "нейтраль" или даже просто переключаясь с одной передачи на другую, вы рискуете. Сила инерции может превзойти силу сцепления колес. И шансы схода машины с траектории резко возрастают.
Такой сценарий по-прежнему реален для не самых современных машин, в особенности оснащенных карбюратором. Как известно, моторы таких авто имеют больше шансов заглохнуть при переходе на холостые обороты. А теперь представьте последствия при езде зимой.
Мало того, что машина может потерять сцепление и остаться без тяги. При отключении мотора деактивируется также усилитель рулевого управления и вакуумный усилитель тормозов, ABS и ESP (если они имеются) со всеми вытекающими последствиями.
На ряде современных моделей при переводе рычага коробки передач в "нейтраль" автоматически деактивируются некоторые элементы трансмиссии. В частности, активные дифференциалы работают только при включенной передаче. Соответственно, драйверский потенциал будет в лучшем случае ослаблен. А в худшем машину, если она шла на высокой скорости, может попросту выкинуть с трассы.
Отметим, что все вышесказанное в меньшей степени касается наиболее передовых моделей, где электроника определяет переключение на нейтраль и адаптирует системы поддержания курсовой устойчивости.
Но даже несмотря на это - следуйте ключевым правилам зимней езды - не лишайте автомобиль тяги в виражах (не только не переключайтесь на "найтраль", но и не бросайте "газ") и осуществляйте плавные замедления.