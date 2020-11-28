Почему скрипят тормоза: причины и способы устранения

Посторонние шумы, которые возникают в момент торможения автомобиля, обычно являются не единственным признаком неполадок в работе тормозной системы. Они могут проявляться на пару с такими неполадками, как слабый отклик на педаль тормоза или увод автомобиля в сторону в момент торможения.

В чем причина необычных шумов, которые порой возникают при торможении автомобиля, и всегда ли скрип тормозов - это тревожный сигнал?

Источником скрипов чаще всего становятся тормозные колодки. В месте контакта колодки и диска в момент торможения возникает вибрация, которая из-за акустики, создаваемой колесными арками, усиливается и различается как скрип. Для устранения таких звуков можно использовать специальные противоскрипные накладки. Они устанавливаются между колодкой и поршнем суппорта и помогают гасить вибрации, чем и борются со скрипом. Важно следить за креплением пластин, иногда из-за некачественного крепления они могут цепляться за диски и провоцировать тем самым скрип.

Часто скрипят и новые колодки. На производстве на них наносят защитный слой, и пока он не сотрется, тормоза будут издавать скрип. Именно поэтому, если автомобиль выехал из СТО, где ему установили новые тормозные колодки, водитель должен в безопасных условиях совершить серию экстренных торможений. Так получится побыстрее сжечь этот слой и источник неприятного скрипа исчезнет.

Причиной скрипов может стать также несовместимость колодок и дисков. Поэтому лучше использовать компоненты от одного производителя. Так, в паре "колодка-диск" не будет возникать конфликта.

Некачественная смесь, которая используется для производства фрикционной накладки, также может стать источником скрипа. Именно поэтому целесообразно отдавать предпочтение колодкам известных брендов, которые выпускают качественную продукцию и дают на нее гарантию.

Но даже качественные и уже приработанные колодки могут внезапно начать издавать скрип. Так они могут реагировать на резкое изменение внешних условий. Например, в случае, когда автомобиль после долгой езды, в процессе которой тормозная система сильно разогрелась, налетает на лужу, температура тормозной колодки резко меняется. И такие перемены могут стать фактором, усиливающим износ компонентов. И, кстати, после езды по бездорожью или грязи колодки могут сильно загрязниться и начать скрипеть из-за грязи, которая попала на них.

Нарушение рекомендованных производителем интервалов замены становится причиной того, что автомобиль ездит на истертых колодках. В этом случае изношенная фрикционная накладка в момент торможения прижимается к тормозному диску и издает сильный скрип. Не стоит забывать вовремя менять изношенные колодки, чтобы не иметь проблем со скрипом, а также не вредить тормозным дискам и, конечно же, обеспечить безопасное торможение на дороге.

Закисания в суппорте также часто проявляют себя скрипом тормозов. Чтобы избавиться от этого признака, лучше использовать специальную противоскрипную смазку, которую необходимо наносить на направляющие суппорта и колодки.

Чтобы избежать скрипов при торможении, необходимо выбирать качественные компоненты тормозной системы, регулярно обслуживать ее и применять специальные составы. Речь идет, например, о смазках или аэрозольных материалах, которые нужно наносить на предварительно очищенную поверхность колодки, которая контактирует с тормозным диском.

А если с колодками все хорошо, но скрипы не исчезают - что делать в этом случае? Это повод проконтролировать состояние смежных компонентов системы рулевого управления и подвески. Все они находятся в состоянии взаимного влияния, а это значит, что при износе одного компонента нагрузка на другой, неизношенный элемент, возрастает в разы. И тогда источником скрипа или шума могут стать не колодки, а, например, рулевые тяги, шаровые опоры, сайлентблоки, стойки стабилизатора или амортизационные стойки, а порой даже и перетянутые гайки на колесах.