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28.11.2020 09:09
Рубрика: Дороги

В Москве отремонтируют Сколковский путепровод

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве проведут капитальный ремонт Сколковского путепровода, расположенного на 53 км МКАД. На время ремонта часть полос для движения будет закрыта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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Он отметил, что решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения.

"В результате протечек воды произошло разрушение бетонной плиты пролетного строения, что делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта", - пояснил Петр Бирюков.

Во время работ отремонтируют и покрасят железобетонные конструкции сооружения, заменят деформационные швы на новые, выполнят гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Для удобства автомобилистов путепровод останется открытым, но на время ремонта будут вводить поэтапное перекрытие движения по двум полосам в каждую сторону.

Завершиться капремонт Сколковского путепровода должен в феврале 2021 года.