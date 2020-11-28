В Москве отремонтируют Сколковский путепровод

В Москве проведут капитальный ремонт Сколковского путепровода, расположенного на 53 км МКАД. На время ремонта часть полос для движения будет закрыта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения.

"В результате протечек воды произошло разрушение бетонной плиты пролетного строения, что делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта", - пояснил Петр Бирюков.

Во время работ отремонтируют и покрасят железобетонные конструкции сооружения, заменят деформационные швы на новые, выполнят гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Для удобства автомобилистов путепровод останется открытым, но на время ремонта будут вводить поэтапное перекрытие движения по двум полосам в каждую сторону.

Завершиться капремонт Сколковского путепровода должен в феврале 2021 года.