В Воронеже прошла мировая премьера балета "Продавец игрушек"

Яркий спектакль для семейного просмотра поставили в Воронежском театре оперы и балета по роману Виктора Добросоцкого - известного экономиста, государственного и общественного деятеля.

Новогодняя сказка наверняка порадует детей и родителей понятным сюжетом, детективным и сентиментальным одновременно, и приятной "шлягерной" музыкой.

События "Продавца игрушек" разворачиваются в наши дни, так что классические пачки и пуанты соседствуют на сцене с шубами, полицейской формой, ботинками мэра и белыми халатами врачей. А главная героиня не только крутит фуэте, но и ходит на лыжах.

Волшебная история о том, как потомок русских князей, молодой француз Николя Берски отправляется на историческую родину искать дедушкины сокровища, изобилует сценами на злобу дня.

"Продавец игрушек", по признанию Виктора Добросоцкого, был написан под впечатлением от знакомства с потомком рода Барятинских, приехавшего в их усадьбу под Курском (сегодня в особняке работает вип-санаторий "Марьина роща"). Мужчина с подчеркнуто аристократическими манерами оказался продавцом супермаркета. Случайная встреча подсказала завязку приключенческого романа.

В последние годы он пользуется популярностью у режиссеров. По мотивам книги уже создан драматический спектакль в Вахтанговском театре, снят кинофильм с Пьером Ришаром. Композитор Александр Журбин сочинил на либретто романа мюзикл (пару лет назад поставленный в Ивановском музыкальном театре), его коллега Алексей Шелыгин - классическую оперу. Премьерный показ ее состоялся в ноябре 2019-го в столичной "Новой опере".

В Воронеже "Продавец игрушек" впервые сделался балетом. Музыку написал все тот же Алексей Шелыгин, один из самых востребованных современных композиторов. Его произведения звучат в массе фильмов и телесериалов (достаточно вспомнить "Бригаду", "Бой с тенью" и "Штрафбат").

- Оперную музыку очень сложно перенести в танцевальный спектакль, поэтому партитура для балета собиралась по кусочкам, совпадают только отдельные эпизоды, - пояснил дирижер-постановщик Данила Серганин.

Хореографию придумал художественный руководитель театра "Кремлевский балет", народный артист России Андрей Петров. Массовые танцы с участием "игрушек" позволили проявить себя молодым артистам Воронежского театра, партии князя Берского и профессора - раскрыть комедийный дар премьеров Михаила Ветрова и Максима Данилова.

Ценителям балета стоит посмотреть на спектакль в обоих составах, чтобы сравнить образы Николя в исполнении Ивана Негробова и бразильца Луиса Фернандо Да Силва Шавьера, Наташи - в версии двух воронежских прим Марты Луцко и Елизаветы Корнеевой.