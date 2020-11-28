Арестован родственник обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате

Супруг сестры Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве волгоградца Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, арестован на два месяца. Об этом "РГ" сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Ранее была избрана мера пресечения для сестры Мелконяна в виде запрета определенных действий до 24 января. Она подозревается в подстрекательстве к преступлению, а ее муж - в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью.

Сам он в избиении не участвовал, но "встречал" Романа Гребенюка возле банка, где тот был избит, после чего в больнице впал в кому, а потом скончался.