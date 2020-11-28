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28.11.2020 14:12
Рубрика: Происшествия

Арестован родственник обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

Супруг сестры Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве волгоградца Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, арестован на два месяца. Об этом "РГ" сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

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Ранее была избрана мера пресечения для сестры Мелконяна в виде запрета определенных действий до 24 января. Она подозревается в подстрекательстве к преступлению, а ее муж - в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью.

Сам он в избиении не участвовал, но "встречал" Романа Гребенюка возле банка, где тот был избит, после чего в больнице впал в кому, а потом скончался.

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