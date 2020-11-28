Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения

Сестре задержанного по подозрению в убийстве волгоградца, совершенного из-за ссоры в родительском чате, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. Ее обвиняют в подстрекательстве, сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

По данным следствия, женщина попросила своего брата Арсена Мелконяна разобраться с одним из участников родительского чата после того, как он, якобы, оскорбил ее в интернете.

Мелконян подстерег жертву у банка в Центральном районе Волгограда. Роман Гребенюк был сильно избит, из-за чего впал в кому, а после скончался.

В отношении Мелконяна, его сестры и ее мужа, который помогал брату супруги разобраться с обидчиком, возбуждены уголовные дела. Сестра подозреваемого в убийстве обвиняется в подстрекательстве, а ее муж - в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью.