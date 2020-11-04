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04.11.2020 15:35
Рубрика: Происшествия

В Волгограде простились с убитым из-за ссоры в чате отцом

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгограде в среду прошли похороны Романа Гребенюка, который скончался в реанимации после драки, случившейся из-за ссоры в родительском чате.

Фото: vk.com/koropovigor
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Об этом сообщают РИА Новости. Погибшего похоронили на Краснооктябрьском кладбище, проститься с мужчиной пришли близкие, коллеги, а также волгоградцы, которые не смогли остаться равнодушными к трагедии.

Как писала "РГ", на мужчину напали 25 октября в одном из отделений крупного банка. Он получил несколько ударов по голове и скончался 1 ноября в реанимации, не выходя из комы. У него осталась 12-летняя дочь.

По предварительным данным, накануне погибший оскорбил одну из участниц родительского чата, за которую решил вступиться ее брат, Арсен Мелконян. В настоящее время нападавший находится под стражей.

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