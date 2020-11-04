В Волгограде в среду прошли похороны Романа Гребенюка, который скончался в реанимации после драки, случившейся из-за ссоры в родительском чате.

Об этом сообщают РИА Новости. Погибшего похоронили на Краснооктябрьском кладбище, проститься с мужчиной пришли близкие, коллеги, а также волгоградцы, которые не смогли остаться равнодушными к трагедии.

Как писала "РГ", на мужчину напали 25 октября в одном из отделений крупного банка. Он получил несколько ударов по голове и скончался 1 ноября в реанимации, не выходя из комы. У него осталась 12-летняя дочь.

По предварительным данным, накануне погибший оскорбил одну из участниц родительского чата, за которую решил вступиться ее брат, Арсен Мелконян. В настоящее время нападавший находится под стражей.