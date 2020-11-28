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28.11.2020 15:49
Рубрика: Общество

Мединский анонсировал открытие памятников двум советским полководцам

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В ближайшее время на территории Российской Федерации установят памятники маршалу СССР Александру Василевскому и генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову. Об этом после торжественного открытия памятника героическому участнику русско-персидских и русско-турецкой войн генералу Петру Котляревскому в Феодосии сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
В Феодосии открыли памятник "кавказскому Суворову" Петру Котляревскому

Он отметил, что пока в России нет монументов маршалу Василевскому, которые бы соответствовали масштабу его личности. По словам главы РВИО, сейчас завершается согласование установки монумента, места для которого уже выбрано.

- Василевский, как Котляревский, добивался победы при минимальных жертвах, - подчеркнул Мединский. - Никто большей эффективности не добивался в годы Второй мировой войны.

Генерал-лейтенанта Ефремова помощник президента назвал "немного подзабытым", причем незаслуженно.

Также Мединский анонсировал выход на телевидении фильма о герое войны в Закавказье генерале Котляревском. По его словам, об этой исторической персоне можно снять художественный фильм, основанный на реальных событиях, так как его жизнь "не придет в голову ни одному сценаристу".

- Своей жизнью он показывал, как должен жить мужчина, как должен жить русский офицер, русский патриот, - подчеркнул глава РВИО и добавил, что, несмотря на гибель жены и ребенка, полученные в боях тяжелые ранения и в целом непростую судьбу, генерал на последнюю не жаловался.

Ранее студия "Телеинвест" выпустила документальный фильм режиссера Евгения Попова "Забытый полководец. Петр Котляревский".

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя открыли памятник Айвазовскому

Кроме того, участвовавший в открытии памятника Котляревскому в Феодосии губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о скором открытии в Карантинной бухте монумента, посвященного окончанию Гражданской войны на юге России.

- Прекрасная работа коллег по Российскому военно-историческому обществу в год столетия Русского исхода будет завершена, - сказал он. - Сейчас уже этап благоустройства памятника проходит.

Монумент планировалось открыть в ноябре этого года.

Справка "РГ"

Александр Василевский (1895-1977) - советский военачальник, маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, главнокомандующий Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, дважды Герой СССР. Будучи начальником Генштаба, преимущественно находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен. Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом во время операции в Восточной Пруссии, которая завершилась штурмом Кенигсберга.

Михаил Ефремов (1897-1942) - полководец Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой России (посмертно). В Гражданскую войну командовал отрядом бронепоездов, а в годы Великой Отечественной войны - одной из армий Западного фронта. Погиб в лесах под Вязьмой во время неудачного контрнаступления в ходе Ржевско-Вяземской операции.

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