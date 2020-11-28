Опубликовано видео смертельного ДТП с поездом на Кубани

В Сети появилась видеозапись трагического ДТП легкового автомобиля с товарным поездом, которое произошло вчера вечером в Усть-Лабинске Краснодарского края. На кадрах с камеры видеонаблюдения на ж/д переезде видно, как Lada Priora заезжает на железнодорожные пути, не обращая внимания на мигающий семафор.

Судя по видеозаписи, водитель не обратил внимания на предупреждающие знаки и семафор и, не сбавляя хода, заехал на рельсы. Электровоз, приписанный к Северо-Кавказской железной дороге, протаранил автомобиль и протащил его по рельсам. В результате инцидента погибли четыре человека, находившиеся в машине на момент ДТП.

Как сообщалось ранее, следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю начало доследственную проверку по факту происшествия.