Число пострадавших при наезде на пешеходов в Челябинске выросло до шести

Шесть человек, в том числе три пешехода, пострадали в Челябинске, где легковой автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта после ДТП.

Как уже сообщала "РГ", ДТП произошло в 12.10 на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. В результате столкновения автомобилей Renault Logan и Toyota Land Cruiser первое авто, за рулем которого сидел мужчина 1968 года рождения, изменило траекторию движения, совершив наезд на ограждение и территорию остановки, где находились люди.

Как сообщает РИА Новости, трое пострадавших, находящихся в момент ДТП в автомобилях, осмотрены и отказались от госпитализации. Еще трое пешеходов находятся в больнице, их состояние не вызывает опасений.

Ранее в ГУМВД по Челябинской области сообщали о двух страдавших.