Российские музыканты выступят на фестивале InClassica на Мальте

Новости

В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 14:32
Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин 14:07
СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 14:07
У тренера сборной России по биатлону выявили коронавирус 13:49
Прокуроры проводят проверку после задымления в подмосковном доме престарелых 13:36
Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника" 13:36
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените" 13:33
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел 13:12
Словакия начнет требовать тест на коронавирус от всех въезжающих 12:55
Болгария отказалась следовать призыву Меркель закрыть зимние курорты 12:14
Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки 12:04
Глава Счетной палаты высказал прогноз по ситуации в экономике России 12:00
В Москве зарегистрировано 7320 новых случаев COVID-19 11:01
В Новосибирске один человек погиб при пожаре в частной гостинице 10:51
Мишустин упростил правила оформления инвалидности 10:39
В Великобритании первыми начнут прививать от COVID-19 людей с избыточным весом 09:25
Оперштаб: Еще 6633 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
В Москве отремонтируют Сколковский путепровод 09:09
Врач назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19 09:07
Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе 09:00
В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19 08:20
"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн 08:06
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание 07:33
В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию 06:48
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
28.11.2020 14:03
Рубрика: Культура

Российские музыканты выступят на фестивале InClassica на Мальте

Текст: Татьяна Эсаулова
Международный музыкальный фестиваль (International Music Festival) состоится на Мальте в десятый раз и сменит свое название на InClassica, которое, как считают организаторы, более точно отражает суть этого крупнейшего музыкального проекта.
Фото: Пресс-служба Международного Мальтийского Фестиваля InClassica Malta Фото: Пресс-служба Международного Мальтийского Фестиваля InClassica Malta
Фото: Пресс-служба Международного Мальтийского Фестиваля InClassica Malta

По традиции фестиваль будет проходить в одном из старейших и красивейших зданий Мальты XVI века, в Средиземноморском конференц-центре, где выступят известнейшие музыканты современности. В афише заявлены 33 солиста, среди которых Марта Аргерих, Рудольф Бухбиндер, Готье Капюсон, Даниэль Де Низ, Даниэль Хоуп, Гидон Кремер, Денис Мацуев, Андреас Оттенсаммер, Максим Венгеров, Григорий Соколов и многие другие. А также шесть оркестров: Лондонский Филармонический, Российский национальный, Иерусалимский симфонический, Филармонический Льежа, Госоркестр Армении и Немецкий филармонический Рейнланд-Пфальца. Кроме того, на фестивале выступят и два местных мальтийских оркестра - филармонический и молодежный.

Фото: Сергей Куксин
Рэпер ST обвинил музыкантов, которые не поют "живьем"

Программа фестиваля растянется на три недели и будет включать не только концерты, но и заключительный этап серии пианистических конкурсов Classic Piano, проходящих в странах Европы под эгидой Европейского фонда поддержки культуры в течение всего года - с призовым фондом в 300 000 евро.

На фестивале будет работать и Мальтийская академия классической музыки, где с молодыми музыкантами встретятся лучшие профессора Европы - Захар Брон, Берд Гецке, Григорий Грузман, Борис Кушнир, Анна Чумаченко и многие другие. Ожидается, что лекции в Академии прочтут и знаменитые исполнители: Рудольф Бухбиндер, Даниэль Хоуп, Марта Аргерих, Максим Венгеров и Готье Капюсон.

Специальные программы фестиваля посвящены 250-летию Бетховена, перенесенному в музыкальном мире из-за пандемии на 2021 год, и 180-летию Дворжака.

Как обычно будет представлена и премьера нового сочинения композитора-резидента фестиваля Алексея Шора - его Концерт для скрипки с оркестром исполнит Даниэль Лозакович.

Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов прокомментировал предстоящее событие:

Прямая речь

- Российские и мальтийские проекты играют огромную роль в деятельности нашего фонда. Это и неоднократные туры Мальтийского филармонического оркестра в Россию, и проект "Дни мальтийской музыки", который прошел в 14-ти российских городах, гастроли на Мальте оркестров петербургской Госкапеллы, Челябинской и Карельской филармонии. И в Москве, и на Мальте мы представляли балет "Хрустальный Дворец" на музыку Алексея Шора с участием солистов Большого театра, показали премьеру ледового шоу "Шутовская Свадьба" Ильи Авербуха на Мальте, где выступили знаменитые олимпийские чемпионы.

Фото: Пресс-служба Международного рождественского фестиваля духовной музыки "Адвент".
В Соборе Петра и Павла пройдет музыкальный фестиваль "Адвент"

Многие российские музыканты участвуют в наших проектах: Сергей Догадин, Андрей Гугнин, Филипп Копачевский, Мариус Стравинский и Анна Аглатова. А на предстоящем фестивале у нас впервые выступят Российский национальный оркестр и пианист Денис Мацуев, что привлечет к нашему фестивалю еще больший интерес в мире. Что касается конкурса Classic Piano, то мы уже проводили серию пианистических конкурсов "Одиннадцать путей на Мальту" с финалом в 2018 году в рамках нашего фестиваля. Тогда в этих конкурсах принимали участие около 800 музыкантов со всего мира. И мы поняли, что очень помогли многим молодым исполнителям. Именно поэтому у нас родилась еще более масштабная идея: серия конкурсов "Четырнадцать путей на Мальту" с финалом в 2021 году. Сейчас отборочные конкурсы проходят в тринадцати странах мира - в Австрии, Англии, Армении Бельгии, Германии, Израиле, Италии, Китае, Корее, России, США, Швейцарии и Японии. Мы получаем огромное количество заявок. Пять победителей каждого из конкурсов, то есть - 70 пианистов, будут соревноваться за звание лауреата на Мальте весной, на нашем фестивале.

А в целом по нашему плану за 25 дней фестиваля на Мальте пройдут 24 концерта и состоится сольный концерт легендарного пианиста Григория Соколова. Конечно, жаль, что пандемия случилась на самом пике подготовки к фестивалю, но мы уверены, что преодолеем все препятствия и проведем его масштабно и успешно. Разумеется, мы работаем и над планом "Б" (а также "С") и полны решимости провести этот фестиваль при любых обстоятельствах. Если будет запрещены мероприятия в залах, десятки, сотни тысяч людей смогут посмотреть наши концерты онлайн. В этом смысле у нас будет еще больший охват, так что причин для разочарований нет.

Справка "РГ"

Международный музыкальный фестиваль InClassica проводится на Мальте с 2011 года и в десятый раз пройдет в 2021 году с 17 апреля по 11 мая. Фестиваль организован Мальтийским филармоническим оркестром и Европейским фондом поддержки культуры (EUFSC).

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки
Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
На острове Русском электричество восстановят за выходные
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
Назван самый стильный писатель
Сергей Маковецкий в роли Грозного: Между грехом страшным и страхом Божьим