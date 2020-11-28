Российские музыканты выступят на фестивале InClassica на Мальте

Международный музыкальный фестиваль (International Music Festival) состоится на Мальте в десятый раз и сменит свое название на InClassica, которое, как считают организаторы, более точно отражает суть этого крупнейшего музыкального проекта.

По традиции фестиваль будет проходить в одном из старейших и красивейших зданий Мальты XVI века, в Средиземноморском конференц-центре, где выступят известнейшие музыканты современности. В афише заявлены 33 солиста, среди которых Марта Аргерих, Рудольф Бухбиндер, Готье Капюсон, Даниэль Де Низ, Даниэль Хоуп, Гидон Кремер, Денис Мацуев, Андреас Оттенсаммер, Максим Венгеров, Григорий Соколов и многие другие. А также шесть оркестров: Лондонский Филармонический, Российский национальный, Иерусалимский симфонический, Филармонический Льежа, Госоркестр Армении и Немецкий филармонический Рейнланд-Пфальца. Кроме того, на фестивале выступят и два местных мальтийских оркестра - филармонический и молодежный.

Программа фестиваля растянется на три недели и будет включать не только концерты, но и заключительный этап серии пианистических конкурсов Classic Piano, проходящих в странах Европы под эгидой Европейского фонда поддержки культуры в течение всего года - с призовым фондом в 300 000 евро.

На фестивале будет работать и Мальтийская академия классической музыки, где с молодыми музыкантами встретятся лучшие профессора Европы - Захар Брон, Берд Гецке, Григорий Грузман, Борис Кушнир, Анна Чумаченко и многие другие. Ожидается, что лекции в Академии прочтут и знаменитые исполнители: Рудольф Бухбиндер, Даниэль Хоуп, Марта Аргерих, Максим Венгеров и Готье Капюсон.

Специальные программы фестиваля посвящены 250-летию Бетховена, перенесенному в музыкальном мире из-за пандемии на 2021 год, и 180-летию Дворжака.

Как обычно будет представлена и премьера нового сочинения композитора-резидента фестиваля Алексея Шора - его Концерт для скрипки с оркестром исполнит Даниэль Лозакович.

Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов прокомментировал предстоящее событие:

Прямая речь

- Российские и мальтийские проекты играют огромную роль в деятельности нашего фонда. Это и неоднократные туры Мальтийского филармонического оркестра в Россию, и проект "Дни мальтийской музыки", который прошел в 14-ти российских городах, гастроли на Мальте оркестров петербургской Госкапеллы, Челябинской и Карельской филармонии. И в Москве, и на Мальте мы представляли балет "Хрустальный Дворец" на музыку Алексея Шора с участием солистов Большого театра, показали премьеру ледового шоу "Шутовская Свадьба" Ильи Авербуха на Мальте, где выступили знаменитые олимпийские чемпионы.

Многие российские музыканты участвуют в наших проектах: Сергей Догадин, Андрей Гугнин, Филипп Копачевский, Мариус Стравинский и Анна Аглатова. А на предстоящем фестивале у нас впервые выступят Российский национальный оркестр и пианист Денис Мацуев, что привлечет к нашему фестивалю еще больший интерес в мире. Что касается конкурса Classic Piano, то мы уже проводили серию пианистических конкурсов "Одиннадцать путей на Мальту" с финалом в 2018 году в рамках нашего фестиваля. Тогда в этих конкурсах принимали участие около 800 музыкантов со всего мира. И мы поняли, что очень помогли многим молодым исполнителям. Именно поэтому у нас родилась еще более масштабная идея: серия конкурсов "Четырнадцать путей на Мальту" с финалом в 2021 году. Сейчас отборочные конкурсы проходят в тринадцати странах мира - в Австрии, Англии, Армении Бельгии, Германии, Израиле, Италии, Китае, Корее, России, США, Швейцарии и Японии. Мы получаем огромное количество заявок. Пять победителей каждого из конкурсов, то есть - 70 пианистов, будут соревноваться за звание лауреата на Мальте весной, на нашем фестивале.

А в целом по нашему плану за 25 дней фестиваля на Мальте пройдут 24 концерта и состоится сольный концерт легендарного пианиста Григория Соколова. Конечно, жаль, что пандемия случилась на самом пике подготовки к фестивалю, но мы уверены, что преодолеем все препятствия и проведем его масштабно и успешно. Разумеется, мы работаем и над планом "Б" (а также "С") и полны решимости провести этот фестиваль при любых обстоятельствах. Если будет запрещены мероприятия в залах, десятки, сотни тысяч людей смогут посмотреть наши концерты онлайн. В этом смысле у нас будет еще больший охват, так что причин для разочарований нет.

Справка "РГ"

Международный музыкальный фестиваль InClassica проводится на Мальте с 2011 года и в десятый раз пройдет в 2021 году с 17 апреля по 11 мая. Фестиваль организован Мальтийским филармоническим оркестром и Европейским фондом поддержки культуры (EUFSC).