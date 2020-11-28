Закон Рязанской области от 27 ноября 2020 года № 82-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Рязанской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2021 год"

Принят Рязанской областной Думой 23 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Рязанской области от 11 сентября 2020 года № 62-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2021 год" изменение, заменив слова "8847 рублей" словами "9321 рубля".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







