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Рубрика: Культура

Составлен рейтинг самых популярных российских исполнителей

Элджей. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Элджей. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Элджей. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Газета "Культура" составила рейтинг российских исполнителей. Критериями для включения в список стали: популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число подписчиков, просмотров и лайков клипов, а также размеры доходов исполнителей, сообщается на сайте издания.

Фото: youtube.com/ Егор Крид
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В рейтинг вошли в основном музыканты нового поколения. Первое место занял дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda (Miyagi & Эндшпиль). На второй строчке Элджей. На третьей - Тимати и группа Little Big.

В пятерке также оказались Zivert и Моргенштерн. Из представителей традиционной российской эстрады в рейтинг вошли только Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

Ранее российский автор песен и продюсер Виктор Дробыш предложил план "спасения" традиционных новогодних телеконцертов за счет вливания в праздничные эфиры молодой и актуальной крови. Например, рэпера Моргенштерна или группы Little Big. Инфоповодом к инициативе Дробыша стали недавние подсчеты сервиса Superjob, выяснившего, что почти 40% россиян не планируют смотреть "огоньки", при этом 32% не собираются включать их даже фоном.

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