США отправят авианосец USS Nimitz в Персидский залив

США направят авианосец USS Nimitz в Персидский залив после убийства главного ученого-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде-Махабади. В Пентагоне дали понять, что авианосец в Персидском заливе будет базироваться вместе с другими американскими боевыми кораблями, чтобы обеспечить "поддержку и прикрытие с воздуха" для солдат, выводимых из Ирака и Афганистана. При этом решение о развертывании USS Nimitz, который в настоящее время находится на учениях в Индийском океане, было принято еще несколько дней назад.

Между тем, как отмечают арабские СМИ, в ближневосточном регионе повысилась напряженность после гибели Фахризаде-Махабади.

Самый известный иранский физик-ядерщик был убит в районе города Абсар недалеко от Тегерана. Он находился в машине, которая подверглась нападению "вооруженных террористов", говорится в заявлении министерства обороны Ирана. В перестрелке нападавших и телохранителей ученый был серьезно ранен и доставлен в больницу, где он скончался. Times со ссылкой на иранское государственное телевидение сообщает, что взрывчатка, спрятанная в пикапе, взорвалась перед автомобилем, разбросав обломки на сотни метров, после чего до шести боевиков вышли из другой машины и открыли огонь.

Иран обвинил Израиль в попытке спровоцировать войну, убив Фахризаде-Махабади, которого премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал отцом ядерной программы "страны-изгоя". Один американский чиновник и два других сотрудника разведки подтвердили New York Times, что за атакой стоит Израиль. Израиль настаивает на том, чтобы администрация Трампа нанесла удар по ядерным объектам Ирана, уничтожив ключевые реакторы. Но наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который, как утверждается, в прошлое воскресенье тайно встречался с Нетаньяху и госсекретарем США Майком Помпео, не хочет соглашаться с планом, сообщает Middle East Eye. Если администрация Трампа прикажет своим вооруженным силам нанести удар по Ирану, это может привести к эскалации конфликта в регионе с участием Израиля, Саудовской Аравии и стран Персидского залива, отмечают эксперты. Ранее Джо Байден заявил, что "твердо намерен вернуться к иранскому ядерному соглашению 2015 года, из которого вышла администрация Трампа".