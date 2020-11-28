В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19

В России с начала пандемии COVID-19 за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, выписано свыше 1,1 миллиона административных штрафов. Такие данные озвучили в пресс-центре МВД РФ.

Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел составляли протоколы по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции. Подавляющее большинство россиян были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", пишет ТАСС.

С апреля этого года российские регионы самостоятельно устанавливают ограничительные меры из-за коронавируса. Сотрудники полиции задерживали нарушителей не только самоизоляции и карантина, но и перчаточно-масочного режима.

Ранее Роспотребнадзор назвал основные нарушения режима по COVID-19 фудкортами и ТЦ. Это отсутствие "входного фильтра", недостаточный запас средств индивидуальной защиты, персонал не носит и не утилизирует маски. Об этом свидетельствуют итоги последних проверок столичных фудкортов и заведений общепита в торговых центрах.