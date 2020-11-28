В России телефонные мошенники начали использовать роботов-помощников

Телефонные мошенники начали активно использовать роботов-помощников для обмана клиентов и получения денег. Об этом сообщили в Сбербанке.

Если раньше клиентам звонили люди, представляющиеся банковскими сотрудниками, то теперь звонит якобы робот-помощник. Он сообщает о подозрительных операциях, а затем предлагает соединить абонента с фиктивной службой безопасности. В банке уточнили, что мошенники чаще звонят с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499, тогда как настоящие звонки банка совершаются с номера 900, пишет ТАСС.

Ранее в Центробанке рассказали, что в случае телефонного звонка мошенников, представившихся работниками банка, лучше всего не разговаривать с ними и не давать утвердительных ответов. По словам первого заместителя главы департамента информбезопасности Банка России Артема Сычева, нужно внимательно выслушать этот звонок, повесить трубку и позвонить в банк. Утвердительный ответ "да" нужен злоумышленникам для обмана банковских автоматизированных систем с голосовым интерфейсом, которых в России пока не очень много.