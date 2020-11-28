В США число случаев COVID-19 превысило 13 миллионов

В Соединенных Штатах число заразившихся коронавирусом нового типа достигло в пятницу 13 047 202. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

Больше всего заболевших выявлено в штате Техас (1,2 миллиона). Далее идут Калифорния (1,1 миллиона), Флорида (979 тысяч) и Иллинойс (705 тысяч), пишет ТАСС. За все время пандемии в США жертвами COVID-19 стали 264 624 человека. Лидером по этому показателю является штат Нью-Йорк (34,4 тысячи), на втором месте Техас (21,6 тысячи), на третьем Калифорния (19 тысяч).

Между тем, президент Дональд Трамп сообщил, что поставки вакцины от коронавируса начнутся в США на следующей неделе. По данным Reuters, такое заявление лидер страны сделал во время общения с американскими военными. Отмечается, что медики и люди пожилого возраста будут в числе первых получателей новой вакцины.