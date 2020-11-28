Верховный лидер Ирана поклялся отомстить Израилю за убийство ученого

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в субботу призвал к "неотвратимому наказанию" тех, кто стоит за убийством одного из самых высокопоставленных ученых страны, который, по мнению Израиля, возглавлял секретную программу создания ядерного оружия.

Мохсен Фахризаде, архитектор ядерной стратегии Тегерана, был убит в пятницу на шоссе недалеко от столицы в результате тщательно спланированной операции. Эта расправа над ученым привела к серьезной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Иран обвинил в нападении своего заклятого врага - Израиль. Ожидая ответа, Израиль в субботу привел свои посольства по всему миру в состояние повышенной боевой готовности, сообщили израильские СМИ. Ранее один американский чиновник и два других сотрудника разведки подтвердили New York Times, что за атакой стоит Израиль.

В своем заявлении аятолла Али Хаменеи назвал Фахризаде "выдающимся ядерщиком и ученым в области обороны". По его словам, первый приоритет Ирана после убийства будет заключаться в "непременном наказании преступников и тех, кто заказал убийство". Хаменеи не стал вдаваться в подробности, уточняет Guardian. Ранее в субботу, выступая во время заседания целевой группы своего правительства по коронавирусу, президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве ученого и заявил, что смерть Фахризаде не остановит ядерную программу страны, которая, по его утверждениям, не носит военного характера и сосредоточена на мирной энергетике.

"И снова злые руки глобального высокомерия были запятнаны кровью наемного режима-узурпатора", - говорится в заявлении Рухани. В течение последнего десятилетия Иран обвинил Израиль в убийстве по крайней мере пяти своих ученых-ядерщиков, и среди них Фахризаде считается самым высокопоставленным лицом. "Мы своевременно ответим на убийство мученика Фахризаде", - сказал Рухани. Тем временем иранские сторонники жесткой линии в отношении Израиля и США сожгли фотографии президента Дональда Трампа во время акции протеста против убийства Фахризаде.

В пятницу вечером Иран сообщил в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН, что "есть серьезные признаки ответственности за убийство Израиля" и что он оставляет за собой право "принять все необходимые меры для защиты своего народа". Кроме того, советник верховного лидера Хаменеи Хоссейн Дехган сказал, что Тегеран "ударит громом по убийцам этого угнетенного мученика и заставит их сожалеть о своих действиях". Между тем Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ при Бараке Обаме, назвал убийство ученого-ядерщика "преступным и крайне безрассудным актом", который может вызвать возмездие.

Представитель израильских вооруженных сил заявил, что они не будут "комментировать сообщения в иностранных СМИ", при этом офис премьер-министра страны хранил молчание.

Напомним, что самый известный иранский физик-ядерщик был убит в районе города Абсар недалеко от Тегерана. Он находился в машине, которая подверглась нападению "вооруженных террористов", говорится в заявлении министерства обороны Ирана. В перестрелке нападавших и телохранителей ученый был серьезно ранен и доставлен в больницу, где он скончался. Взрывчатка, спрятанная в пикапе, взорвалась перед автомобилем, разбросав обломки на сотни метров, после чего до шести боевиков вышли из другой машины и открыли огонь.