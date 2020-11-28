Указ губернатора Владимирской области от 27 ноября 2020 № 321 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. В пункте 36 слова "с 24 октября по 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 29 декабря 2020 года".
1.2. В пункте 37:
1.2.1 В абзаце 1 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 15 декабря 2020 года".
1.2.2. Дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"Допускается до 29 декабря 2020 года деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при выполнении следующих условий:
- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 м между посетителями;
- обеспечение посадки из расчета не менее 4 кв. м на одного посетителя;
- одновременное присутствие не более 50% посетителей от максимально возможного с понедельника по пятницу;
- одновременное присутствие не более 30% посетителей от максимально возможного в субботу и воскресенье.".
1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Запретить со 02 декабря до 29 декабря 2020 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение дискотек, танцевальных программ, проведение конкурсов, караоке.".
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области А.А.Ремига
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