Постановление губернатора Забайкальского края от 27 ноября 2020 года № 155 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30"

Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152) следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "№ ОУ-12/8721" дополнить словами ", от 23 ноября 2020 года № 8975", после слов "№ 72-ОШ" дополнить словами ", от 26 ноября 2020 года № 75-ОШ";

2) в пункте 42 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного указанным постановлением:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"в период с 9 ноября по 6 декабря 2020 года включительно для обучающихся 6-8 классов;";

б) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"в период с 9 ноября по 29 ноября 2020 года включительно для обучающихся 9-11 классов;";

в) в абзаце седьмом слова "7 декабря 2020 года" заменить словами "30 ноября 2020 года для обучающихся 9-11 классов, а с 7 декабря 2020 года для обучающихся 1-8 классов".

А.М.Осипов







