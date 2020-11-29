Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн

Агрегаторы такси и каршеринговые компании смогут узнавать данные о наличии у водителей прав в режиме онлайн через базу данных ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

"Получить сведения помогут специально создаваемые для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Запустить эти сервисы в работу намечено в 2021 году", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Данная мера направлена на профилактику и снижение аварийности. Ранее в МВД предложили записывать на видеокамеры процедуру проведения теоретической части экзамена на водительские права. Новый порядок вступит в силу 1 апреля 2021 года. Принимая экзамен у кандидатов в водители инспекторы будут, прежде всего, оценивать его навыки вождения в реальной обстановке - на автострадах, развязках, перекрестках.