Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео

Записывать на видеокамеры процедуру проведения теоретической части экзамена на водительские права. С таким предложением выступило МВД, следует из проекта приказа ведомства об утверждении административного регламента по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения.

"В нем содержится положение об обязательной проверке записывающей видеоаппаратуры, установленной в экзаменационном кабинете во время теоретической части экзамена на права", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Согласно действующему регламенту, рабочее место экзаменатора должно обеспечивать "осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители. Наличие видеокамер при этом не обаятельно". Ожидается, что новый порядок вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам. Главными будут навыки вождения в реальной обстановке - на автострадах, развязках, перекрестках. Расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен в своей будущей езде, акцентировал Михаил Черников.