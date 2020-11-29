Биолог связала снижение рождаемости в США с пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса стала причиной снижения рождаемости в США. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

"У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом - примерно на 10-15 процентов", - со ссылкой на Youtube-канал эксперта пишет РИА Новости.

В качестве возможной причины такой ситуации эксперт назвала переставшую поступать информацию о рождаемости. Многие штаты в связи с эпидемией коронавируса вообще не сообщают об этом. В случае, когда женщины рожают дома, регистрация ребенка тоже происходит с задержкой, отметила Баранова. США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу заражений коронавирусом. Положительный тест здесь получили уже свыше 13 миллионов человек (13 233 022). Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило в экстренных случаях вводить болеющим коронавирусом пациентам экспериментальную сыворотку из антител. Этот препарат, произведенный фармацевтами Regeneron Pharmaceuticals, приобрел известность после того, как им лечили заболевшего COVID-19 президента Дональда Трампа.