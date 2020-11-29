Бой Тайсона и Джонса-младшего завершился вничью

В Лос-Анджелесе завершился турнир по боксу, в главном поединке которого встретились два бывших абсолютных чемпиона мира Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс продержались все 8 раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья.

Легендарный тяжеловес постоянно шел в ближний бой, но его соперник уверенно действовал на дистанции, не позволяя нанести точный и сильный удар. И ничейный результат не устроил обоих - после поединка они остались недовольны исходом. По регламенту бой длился 8 раундов по две минуты.

Отметим, Рой Джонс-младший вышел на поединок в перчатках в цветах клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" в память о трагически погибшем в крушении вертолета Коби Брайанте.

По итогам боя Тайсон заработал 10 млн долларов, Джонс - 3. Также обоим боксерам полагаются проценты от платных продаж. Итог боя не будет внесен в статистику обоих спортсменов.

Напомним, Тайсон провел 58 боев и выиграл 50 из них, Джонс одержал 66 побед в 75 боях.

Со-главный бой турнира между видеоблогером Джейком Полом и экс-звездой НБА Нэйтом Робинсоном получился куда веселее. Робинсон побывал на настиле ринга в первом раунде, но сумел продолжить бой, также Пол отправил его в нокдаун и во втором раунде. Но до конца второго раунда Робинсон не продержался. Пропустив серию ударов, он рухнул на настил ринга и очень долго приходил в себя.