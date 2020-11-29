Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19

Вирусологи из Британии рассказали, почему можно говорить об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V". В интервью телеканалу CBC они отметили, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования российского препарата показал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, а эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%.

"Я думаю, что это будет перспективная вакцина. Разработка ученых поможет противостоять эпидемии коронавируса", - цитирует РИА Новости профессора фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивена Эванса.

Напомним, первая в мире вакцина была зарегистрирована в России в августе этого года. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат проходит клинические испытания. Ранее глава Минздрава рассказал о том, что количество стран, заинтересованных в поставках российской вакцины от коронавируса, ежедневно увеличивается.

Так, производство вакцины "Спутник V" на своей территории готова развернуть Индия, которая сейчас испытывает препарат. Подписано соглашение о поставках 50 миллионов доз препарата в Бразилию, которая тоже изъявила желание выпускать российскую вакцину на своей территории. Ранее о своей заинтересованности в данном препарате также заявляли представители ВОЗ.