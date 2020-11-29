Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу форварда Федора Чалова.

Ранее в интервью Черчесов раскритиковал Чалова и не согласился с мнением, что Федор, как и братья Миранчуки, являются "золотым активом" национальной команды. Также Станислав Саламович подчеркнул: для него лучше "бездарный" Антон Заболотный, чем талант, который ничего не делает.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, в котором жестко отреагировала на слова специалиста.

"Оскорбление ли слово "физрук"? Это хорошая профессия, вообще не вижу никаких проблем. Если честно - спокойно отнесся к этому. У них тоже есть взгляды. Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно", - приводит слова Черчесова сайт "Вести.ru".

Также Черчесов сказал, что не собирается просить наказания для болельщиков ЦСКА, скандировавших оскорбительные кричалки в его адрес на матче Лиги Европы с "Фейеноордом".