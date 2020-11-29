Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона. Таковы данные университета Джонса Хопкинса, специалисты которого ведут статистику заболеваний.

Больше всего случаев заражений вирусом SARS-CoV-2 в США (13 233 022), в Индии (9 351 109) и в Бразилии (6 238 350). От последствий болезни скончались 1 449 642 человека с подтвержденным диагнозом, пишет РИА Новости.

Ранее представители ВОЗ сообщили, что за минувшие сутки в мире число заболевших увеличилось на более чем на 747 тысяч человек. Всего выявлено более 61,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. В этой связи эксперты международной организации призвали европейские страны не ослаблять бдительность, поскольку именно ограничительные меры сдерживают распространение вируса.